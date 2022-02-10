Magazin Bahadır Ünlü kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin işlettiği kafede müşteriye saldırdı
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  • Bahadır Ünlü kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin işlettiği kafede müşteriye saldırdı

Bahadır Ünlü kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin işlettiği kafede müşteriye saldırdı

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Bahadır Ünlü kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin işlettiği kafede müşteriye saldırdı

Bahadır Ünlü İstanbul Beyoğlu’nda eşinin işlettiği kafede müşterilere bıçakla saldırdı. Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca emniyet güçleri harekete geçti. Olayın medyada yer almasının ardından da “Bahadır Ünlü kimdir?” araştırmaları yoğunluk kazandı.

10 Şubat 2022, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Bahadır Ünlü’nün, geçtiğimiz yıl da yemeği beğenmeyen bir müşteriyi sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ettiği iddia edilmişti. Son yaşanan olayda ise eşinin işlettiği mekânda, müşterilerin eşi ile tartışması üzerine eline bıçak alarak müşterilerin üstüne yürüdüğü ve bıçağın sapıyla müşterinin kafasına vurduğu öne sürüldü.

MÜŞTERİNİN KAFASINA BIÇAKLA VURDU

İddialara göre, 20 Ocak günü yaşanan olayda, kafeye gelen müşteriler ile Bahadır Ünlü’nün eşinin arasına bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine Ünlü, eline bıçak alarak müşterilerin üzerine yürüdü ve bıçağın sapını defalarca müşterinin kafasına vurdu. Ancak müşteri bu olay nedeniyle şikayetçi olmadı.

Olayın emniyet güçlerine yansıması ile beklenmedik bir biçimde oldu. Bahadır Ünlü yaşananların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçerek Bahadır Ünlü’yü gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından Ünlü serbest kaldı.

BAHADIR ÜNLÜ KİMDİR?

Kariyerine 2003 yılında Akvariom adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başlayan Bahadır Ünlü, Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere yirmiden fazla projede oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok firmanın reklam filmlerinde rol alana Bahadır Ünlü, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl ve Kurtlar Vadisi dizilerinde oynadığı rollerle tanınıyor. 

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