Magazin Bahar Candan: Bakireyim ve hamileyim

Bahar Candan: Bakireyim ve hamileyim

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Bahar Candan: Bakireyim ve hamileyim

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" paylaşımında bulundu.

06 Temmuz 2021, Salı 17:08 Son Güncelleme:
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Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan'ın kişisel Instagram hesabında 'story' şeklinde yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Bir gebelik testinin fotoğrafını paylaşarak "Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım" diye yazan Candan, bir sonraki paylaşımında da "Allah isteyen herkese nasip etsin, şoktayım" ifadesini kullandı.

Bahar Candan'a gelen tepkiler ise şöyle:


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