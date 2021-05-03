Bahar Candan ilan verdi! Maaşlı arkadaş arıyor
Geçtiğimiz aylarda Uludağ'da, saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, para karşılığında kendisine arkadaş aradığını açıkladı.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 00:05 Son Güncelleme:
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Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla ilginç bir ilan paylaştı.
Kendisine arkadaşlık etmesi için birini aradığını söyleyen Candan, "Çok yalnızım arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek... Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum. İsteklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.