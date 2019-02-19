Dün Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olan sunucu Seda Akgül, Burcu Esmersoy'un "Erkek arkadaşınızın yanında cüzdan taşımanıza gerek yok" açıklamasına yorumlarda bulundu.

Seda Akgül'e daha önce programa katılan moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan'ın kendisi hakkında yaptığı yoruma verdiği cevap ise olay yarattı.

Seda Akgül, Bahar Candan'ın kendisi hakkında "Seda Akgül güzel bir kadın değil ki ben beğenmiyorum" yaptığı yoruma şöyle yanıt verdi:

'ONUNLA AYNI FİKİRDE OLMADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

O kızla aynı fikirde olsam burada masanın altına girerdim. Bu programa neden davet edildiğinin bile farkında olmayan biri. Böyle bir kız gelmiş, sıksam belki doğururdum belki o yaşta kızı. Ben çok güzelim demiyorum da bir erkeğin yemek ısmarlaması için Adriana Lima mı olmak gerekiyormuş? Hiç de fena kadın değilim. O beni beğense ben kendimden şüphe ederdim. Nasıl kadınlar beni beğeniyor? diye üzülürdüm.

'AVUKATLIĞINI YAPACAKLARA YAZIK'

Onun avukatlığını yapacakları acıyorum ben. Şimdi hakimliğini savcılığını görürüz inşallah diyecağim ama yazık olacak.

'BENİM GİBİ BEBEK YÜZLÜ KIZI OLAMAZ'

Seda Akgül'e Instagram hesabından cevap veren Bahar Candan, "Benim hukuk okuyarak sanat dünyasında olmam sizin için bir ayrıcalık. Bunun dışında evet Burcu Esmersoy sizden daha güzel. Sıksam onun gibi çocuk doğururdum demişsin ama senin bir sevgilin ya da kocan olsa benim gibi baby face olmazdı. Sizin gibi olurdu." dedi.







