Ekonomi Bahar havası onları da çarptı

Bahar havası onları da çarptı

Ekonomi

Bahar havası onları da çarptı

Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık bir haftadır yaşanan bahar havası, balık avcılığında düşüşe neden oldu. Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta, balık tezgahları boş kaldı.

09 Mart 2020, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, sezonun bitmesine kısa bir süre kala balık avcılığında önemli düşüş yaşandığını söyledi. Hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesinin, avcılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Ünlü, "Son dönemlerde sadece kefal ve mezgit avcılığı yapabiliyoruz." dedi.

Vatandaşları balık tüketmeye davet etti

Tezgahlarda daha çok havuz balıklarının yer aldığına işaret eden Ünlü, "Balık avı sezonunun sonuna yaklaştığımız bugünlerde hava sıcakları bir anda arttı. Bölgemizde bir bahar havası söz konusu. Bu durum zaten az olan avcılığı daha da düşürdü. Deniz suyu sıcaklığının bahar havasıyla artmasıyla balıklar derin sulara çekiliyor.

Dolayısıyla avları zorlaşıyor." diye konuştu. Ünlü, hava sıcaklığının tekrar düşmesiyle avcılığın biraz artmasını temenni ettiklerini belirterek, vatandaşları fiyatların biraz yüksek olmasına karşın balık tüketmeye davet etti.

AA

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