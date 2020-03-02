Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye İdlib'de Türk askerine yönelik olarak yapılan saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
02 Mart 2020, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
Bugüne kadar 2 savaş uçağı,2 İHA,8 helikopter,135 tank,5 hava savunma sistemi, 2557 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
(İdlib'de) TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bahar Kalkanı Harekatı şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.
AA