Bahar Korçan, hayatının büyük bölümünü moda tasarımı üzerine çalışmalar yaparak geçirmişti. Bununla birlikte çok yönlü biri olan ünlü modacı, sofra takımı, seramik döşeme gibi farklı alanlarda da çalışmıştı. 11 Kasım 2021 Perşembe günü hayata veda eden Bahar Korçan’ın biyografisi birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı…

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Lise öğretmeni tarafından tasarıma yönlendirilen Bahar Korçan, ismini ilk olarak 1992 yılında İTKİB tarafından düzenlenen yarışmayı kazanarak duyurdu. Yarışmanın öncesinde 7 yıl Vakko’da çalışan Bahar Korçan, 1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı.

1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçilen başarılı isim, o dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Sezen Aksu, Tarkan, Demet Akbağ ve Yonca Evcimik gibi sanatçıları giydirdi. Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı. 2018’de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories’i Nişantaşı’nda açtı.

MODACI BAHAR KORÇAN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Modacı Bahar Korçan’a 2016 senesinde yumurtalık kanseri teşhisi konulmuştu. Uzun süredir tedavisi devam eden Bahar Korçan 57 yaşında hayatını kaybetti.