Türkiye Bahar öğretmenden sonra bir acı haber daha! Küçük kardeşi de hayatını kaybetti

Bahar öğretmenden sonra bir acı haber daha! Küçük kardeşi de hayatını kaybetti

Türkiye

Bahar öğretmenden sonra bir acı haber daha! Küçük kardeşi de hayatını kaybetti

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in küçük kız kardeşi de aynı kazada yaralanmıştı. 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Kasım 2021, Cuma 14:55 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Dağdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda sınıf öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Bahar Zeybek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okuldan eve giderken bir beton mikseri ile çarpıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bahar öğretmenin kardeşinden de kötü haber geldi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kaza sonrası Gördes Devlet Hastanesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen ve durumunun ağır olması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakımda tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek'in bugün saat 10.48'te tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Kazada Musa (19), Muhammet (19) ve Osman (14) Zeybek isimli 3 erkek kardeş de yaralanmıştı.

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