''HİÇ DÜŞÜNMEDİM. TEKLİFE BİLE BAKMADIM''

Paris-Saint Germain akademiden Beşiktaş'a geçiş süreci hakkında açıklamalarda bulunan Bahar Özgüvenç, ''Beşiktaş, hayallerimin gerçekleştirdiği nokta. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde bir sohbete çağırılmıştım ve bu 15 saniye sürdü. Beşiktaş gibi büyük bir camiadan bir kadın teknik direktör olarak teklif alıyorsanız, geri çevirmemeniz gerekir. İşin öteki boyutunu hiç düşünmedim. Eğer böyle bir camia kadın teknik direktör istiyorsa senin de bunun önünü açman gerekiyor. Benden sonra beraber oynadığım arkadaşlarımdan birisi bu görevi üstlenirse çok mutlu olurum. Onları da düşündüğüm için bu süreci kabul ettim'' ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hakkında konuşan Bahar Özgüvenç, ''Zorluklarla karşılaştık ama şampiyonluğu da hak ettik. Allah da yardım etti.'' dedi.

''KADIN KADINA HER ŞEY KONUŞULUYOR''

Takımdaki birlik beraberlik duygusunu değerlendiren Bahar Özgüvenç, ''Takımdaki birçok kişiyle arkadaşız. Önceden tanışıklığımız var. Bu durum görüşmede de bana soruldu ancak arkadaşın sana saygı duyuyorsa onlar da duracağı yeri bilir. Bizde tam tersi söz konusu. Erkek hoca olduğunda sohbet ederken belli sınırlar içerisinde sohbet edebiliyorsun. ama ben onların içinden geldiğim için her şeyi biliyorum. Futbolda kadın fizyolojisini ve psikolojisini anlaman gerekiyor. Bu çizgiyi mükemmel ayarladık. Biraz duygusal bakarım ama biraz sertlik de söz konusu. Çok güzel bir takım olduk. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama yaptığım işe saygı duydular. Bu çok önemli. Herkes bu güvenin karşılığını sahada verdi'' dedi.

Kadınlar Ligi'nde yılın en iyi teknik direktörlük ödülünün Fatih Vatan Spor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın'a verilmesi hakkında konuşan Bahar Özgüvenç, ''Hayatımın hiçbir noktasında hiç ''ben'' demedim. Ödül verilirken de hiç takılmadım. Kadın Ligi'nde bu kadar kadın varken ödülün kadın teknik direktöre verilmesini isterdim. Hocamız da iyi, işini iyi yapmış olabilir o konuda hiçbir problem yok. Özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor. Bu ödül hariç tüm ödülleri kadınlar aldı. Bu yüzden bir kadının bu ödülü almasını isterdim'' dedi.

Kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki farkları gündeme alan Bahar Özgüvenç, ''Fizyoloji anlamında daha yavaş oynadığımız için sıkılıyorlar. Yurt dışı ile kıyaslıyorlar. Orada 3 ay kamp yapılırken burada arkadaşlarımız 15 gün kampa giriyorlar. Her şey amatör. 8 saat bir işe gittiğinizi düşünün. Otobüse binip antrenmana geldiğinizi ve akşam 21.00 civarı biten antrenmandan evinize döndüğünüzü düşünün. Kadın futbolundaki tüm arkadaşlarım bu işi büyük bir sevda uğruna yapıyor. Günümüzde kadın futbolu daha iyi bir noktada. Diğer kulüplerin de bu mecraya girmesi lazım'' ifadelerini kullandı.

''BİR TEKNİK DİREKTÖR CESUR OLACAK"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Bahar Özgüvenç, ''Zaman zaman her takımda 3-4 oyuncu kötü performans sergilerse tüm performans aşağı çekiliyor. Bu bir gerçek. Süper Lig'de de yoğun bir fikstür söz konusu. Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm diye konuşmuyorum ama bir teknik direktör cesur olacak. Beşiktaş, elindeki oyuncuları değerlendirdi. Larin'i kimse istemezken Larin yaratıldı'' dedi.

''NECİP UYSAL'A BÜYÜK SAYGIM VAR''

Necip Uysal hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahar Özgüvenç, ''Necip Uysal'a çok büyük saygım var. Kendi takımımda da böyle oyuncular var. Hangi oyuncuyu nereye koyuyorsan ki o mevkide %100 performans sergilemeyebilir. Ama kalben ruhen bunu yapmak çok önemli. Necip'i kaleye koysan Necip ''Neden beni kaleye koydunuz?'' diye sormaz'' dedi.

''HERKES ÖZEL OLDUĞUMUZU HİSSETTİRİYOR''

Bahar Özgüvenç, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Şimdi diyeceksiniz ki transfer yapılmadığında başkana çok tepki verildi. Şu an her şeyi başkan götürüyor. Kadın takımı ilk kez turnuvaya geldi. Çıkmadan kızları mutlu etti. Uçakla ayakkabılar gönderdi. Kadına büyük saygı duyuyorlar Stadyum'un içerisine girdiğinizde, Çarşı'ya girdiğinizde o özel duyguyu hissediyorsun. Teknik direktör olmana gerek yok.Kupayı bir kenara koyalım. Güvenlik görevlisi kardeşlerimden yemekhanedeki abilerime kadar herkes özel olduğumuzu hissettiriyor ama bunu yapan başkanımız Ahmet Nur Çebi.

''EN BÜYÜK İSTEĞİM RAKİP TAKIMLARIN KADIN FUTBOL TAKIMI KURMASI''

Rakip takımların kadın futbol takımı kurması ihtimali hakkında konuşan Bahar Özgüvenç, ''En büyük isteğim Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un bir an önce Kadın Ligi'ne adım atmaları. Kendilerini davet ediyoruz. Kalite yukarı çıksın'' dedi.