Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin'e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı.

Karaya ayak basar basmaz yeni telefon aldı

Genç oyuncu arkadaşları ile birlikte Fenerbahçe'den tekneyle Boğaz'a açıldı ve yakın bir dostunun doğum gününü kutladı. Bir ara teknenin ucuna kadar giden Bahar Şahin, selfie çekmek isterken elindeki 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü. Şoke olan oyuncu, karaya ayak basar basmaz telefon almaya koştu. Hemen yeni bir telefon alan Şahin, başka bir hafızada daha sakladığı numaralarını ve fotoğraflarını cihaza yeniden yükletti.

Birkaç gün önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Şahin, tatilden döndüğünü söyledi. Güzel oyuncu, tatilin kendisi için iyi geçtiğini dile getirerek, "Güzel tatil yaptım. Düz sporlardan çok adrenalin içeren sporları tercih ediyorum. Kafamı dinledim, uçtum, daldım ve sörf yaptım. Düz sporlar bana göre değil" şeklinde konuştu.





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