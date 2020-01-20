Bahar Şahin 'Her şey ortada' dedi

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Zalim İstanbul'un kötü kızı Ceren'i canlandıran Bahar Şahin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında güzelliğiyle övgü aldı. Fotoğrafını "Bir açıklamam yok her şey ortada" notuyla paylaşan oyuncuya takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

İdolü Serenay Sarıkaya

Zalim İstanbul'daki "Ceren" karakteriyle ilgili konuşan Bahar Şahin İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını belirtip “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuşmuştu.





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