Magazin Bahar Şahin isyan etti

Bahar Şahin isyan etti

Magazin

Bahar Şahin isyan etti

Corona virüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan oyuncu Bahar Şahin isyan etti. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan oyuncu "Bitmez mi bu karantina?" notunu düştü.

21 Mayıs 2020, Perşembe 00:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Zalim İstanbul'un kötü kızı Ceren'i canlandıran Bahar Şahin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını "Bitmez mi bu karantina?" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun takipçilerinden destek mesajları geldi. 

İdolü Serenay Sarıkaya

Zalim İstanbul'daki "Ceren" karakteriyle ilgili konuşan Bahar Şahin İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını belirtip “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuşmuştu.

Yeni yaşını evde kutladı

Bahar Şahin, 5 Mayıs'ta 22 yaşına bastı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim corona virüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum" ifadelerini kullanmıştı.


İlgili Haberler
Bahar Şahin itiraf etti: Günlerce vicdan azabı çektimBahar Şahin "Her şey ortada" dedi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pınar Altuğ'a çirkin yorum