Bahar Şahin isyan etti

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Zalim İstanbul'un kötü kızı Ceren'i canlandıran Bahar Şahin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını "Bitmez mi bu karantina?" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun takipçilerinden destek mesajları geldi.

İdolü Serenay Sarıkaya

Zalim İstanbul'daki "Ceren" karakteriyle ilgili konuşan Bahar Şahin İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını belirtip “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuşmuştu.

Yeni yaşını evde kutladı

Bahar Şahin, 5 Mayıs'ta 22 yaşına bastı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim corona virüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum" ifadelerini kullanmıştı.







