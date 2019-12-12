Bahar Şahin, Zalim İstanbul’da sivri dilli, dik başlı ‘Ceren’i canlandırıyor. İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını söyleyen Bahar Şahin, “İdolüm; Serenay Sarıkaya.

'Onu kendime örnek alıyorum'

Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuştu.

'Oynarken acı çektim'

Bahar Şahin’in ‘Zalim İstanbul’da bebeğini kaybettiği bu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. “Oynarken acı çekip ağladım. Yönetmen sakinleştirdi” dedi.





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