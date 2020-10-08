Oyuncu Bahar Şahin, meslektaşı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz’ın geçen mayıstaki düğünlerine katılamamıştı. Çift beş ayda, biri İstanbul diğeri Kaş’ta olmak üzere iki düğün daha yaptı. Bu davetlere de gidemeyen Bahar Şahin sonunda arkadaşları için dördüncü kez düğün töreni düzenledi.

Organize etti

Mekanı, gelin-damat kıyafetlerini, süslemeleri, yiyecek-içecek servisini, kuaför-makyözü, yani her şeyi kendisi organize etti. Geline takılacak altın ve mücevherleri de sahte takı satan bir mağazadan aldı. Şahin sosyal medyada görüntülerini paylaştığı düğünün sonunda “Her şey çok eğlenceli ve gerçek, ama takılan altınlar sahteydi" dedi.