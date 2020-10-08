Magazin Bahar Şahin, Serkan Şenalp- Esengül Yılmaz çiftinin dördüncü düğününü yaptı

Bahar Şahin, Serkan Şenalp- Esengül Yılmaz çiftinin dördüncü düğününü yaptı

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Bahar Şahin, Serkan Şenalp- Esengül Yılmaz çiftinin dördüncü düğününü yaptı

Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz çifti 3 kere düğün yaptı. Ünlü oyuncu Bahar Şahin bu üç davete de katılamayınca arkadaşları için dördüncü defa düğün töreni düzenledi.

08 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Bahar Şahin, meslektaşı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz’ın geçen mayıstaki düğünlerine katılamamıştı. Çift beş ayda, biri İstanbul diğeri Kaş’ta olmak üzere iki düğün daha yaptı. Bu davetlere de gidemeyen Bahar Şahin sonunda arkadaşları için dördüncü kez düğün töreni düzenledi.

Organize etti

Mekanı, gelin-damat kıyafetlerini, süslemeleri, yiyecek-içecek servisini, kuaför-makyözü, yani her şeyi kendisi organize etti. Geline takılacak altın ve mücevherleri de sahte takı satan bir mağazadan aldı. Şahin sosyal medyada görüntülerini paylaştığı düğünün sonunda “Her şey çok eğlenceli ve gerçek, ama takılan altınlar sahteydi" dedi.

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