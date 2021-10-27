Magazin Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz aşkını ne bitirdi?

Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz aşkını ne bitirdi?

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Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz aşkını ne bitirdi?

Geçen günlerde sevgilisinden ayrılan Bahar Şahin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ihanet iddialarını güçlendirdi. Peki ünlü çiftin ilişkisini ihanet mi bitirdi?

27 Ekim 2021, Çarşamba 11:04 Son Güncelleme:
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Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz ayrıldı. Ünlü çift, birbirini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı.

'NE OLACAK BU ERKEKLERİN BU ESKORT SEVDASI?'

Şahin, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kafa karıştırdı. 24 yaşındaki oyuncunun “Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası?” paylaşımı, ihanete uğradığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Trabzonspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu ise konuyla ilgili sessizliğini korudu, hiçbir paylaşımda bulunmadı.

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