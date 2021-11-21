Baharatlar nasıl saklanmalı?

Öğütülmüş baharatların raflarda ne kadar durduğunu bilmek pek kolay olmaz. Uzun süre rafta kalır ancak bu dönemde doku, lezzet ve aromasını kaybederler.

Baharatları tane olarak alıp evinizde öğüttüğünüzde daha iyi korunduğunu bilmenizde fayda var. Çünkü baharata tadını veren, öğütüldüğünde ortaya çıkan yağdır. Baharatlar uzun süre durursa bu yağ etkisini kaybedebilir.

BAHARATLAR NASIL UZUN SÜRE TAZE KALIR?

Baharatlar hava geçirmez kavanozlarda veya baharatlıklarda saklanmalıdır. Hava ile temasın kesilmesi çabuk bozulmalarını önler, daha uzun süre taze kalmalarını sağlar.

Çoğumuzun yaptığı bir hata ise kolay erişilebilir olması açısından baharatları ocağın kenarında tutmaktır. Burada nem, sıcaklık ve ışığa maruz kalan baharatlar tadını çok daha çabuk kaybeder. Kapalı bir çekmecede tutmak daha akıllıca olacaktır.

Işıktan ve ısıdan uzak tutun: Baharatlar nemli ve sıcak ortamlarda çabucak bozulur. Serin ve kapalı yerde saklamak en uygun olandır. Isı baharatın bozulmasına neden olabilir. Eğer uygunsa baharatlarınızı buzdolabında saklamak gerekir. Evinizdeki en seri ve en kuru yer baharatlar için en uygun yerdir.

Cam kavanoz tercih etmeyin: Uzun süre tazeliğini korumasını istiyorsanız baharatları, ışık geçirmeyen seramik kaplarda saklayın. Mecbur kalmadıkça ışık geçiren cam kavanozları tercih etmemeye dikkat edin. Satın aldığınız poşetlerde de saklamayın.

Taze ot veya baharatları derin dondurucuda saklayın: Baharatları kurutmadan, taze halleriyle kullanmayı seviyorsanız kullanım sürelerini uzatmak için derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

İhtiyacınızdan fazlasını satın almayın: Baharatları, raf ömrünün en fazla bir yıl olduğunu düşünerek satın alın. Kısa aralıklarla alıp öğütmek, taze taze kullanmak isteyenler için en uygun olandır.

Kilitli poşetleri de tercih edebilirsiniz: Derin dondurucuda saklamak istemiyorsanız taze ot halindeki baharatlarınızı kilitli poşetlerde de saklayabilirsiniz. Bu poşetleri ışık ve ısıdan uzak tutarsanız hava almadan uzun süre kullanabilirsiniz.

Kavanozun üzerine not alın: Baharatlarınızın raf ömrü genellikle bir yıldır. Baharatı aldığınız tarihi kavanozun üzerine not ederseniz, kullanma süresini daha rahat takip edebilirsiniz.

Baharatlarınızı ara ara temiz bir bez üzerine döküp havalandırın. Bu sayede bir miktar aşağılara çökmüş olan yağın tekrar toz kısımla özdeşleşmesini sağlamış olacak ve tadının tazeliğini koruyacaksınız.

Kokmayan baharat bozulmuş demektir. Artık kokusu gitmiş baharatları kullanmayın.

Baharatı, kendiniz öğütürseniz de uzun süre taze kalır.

Toz şeklinde alınan baharatlar daha çabuk bozulur. Baharatları tane olarak alıp evinizde kendiniz öğütebilirsiniz. Böylece daha uzun süre koruyabilirsiniz.



