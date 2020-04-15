Baharda evler yenileniyor, dekorasyonunuzda detayları öne çıkarın
Baharın gelmesiyle birlikte doğa yenilenirken, biz de hem kendimizi hem de evlerimizi yenilemek istiyoruz. Zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde, dekorasyon detaylarında yapacağımız küçük değişikliklerle bahar yeniliğini evimize taşıyabiliriz. Yaşam alanlarına yenilikler katan anahtar ve prizler geliştiren Günsan Elektrik, Visage Ambiance serisiyle evlerin dekorasyonunu tamamlayacak.
15 Nisan 2020, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Baharla birlikte kışın tüm yorgunluğunu ve kasvetini geride bırakarak, bahar enerjisini elbiselerimizden evimize kadar yansıtmak istiyoruz. Evlerimizde yapacağımız küçük değişikliklerle de baharın tazeliğini evlerimizde hissedebiliriz. Günsan’ın Visage Ambiance koleksiyonu, 11 anahtar priz seçeneği ve 6 farklı rengiyle baharda evlerinde yenilik yapmak isteyenlerin tercihi olacak.
Günsan’ın farklı dekorasyonlara hitap eden gümüş, siyah, metalik bej, füme, mocha ve metalik beyaz renk seçenekleri sunan Visage Ambiance serisi, dekorasyonunuzda seçkin bir atmosfer yaratacak.