Türkiye Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Türkiye

Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Ana yurdu Alpler Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise açık alanlarda ve yüksek kesimlerdeki dağ eteklerinde bakım istemeden zor yaşam koşulları arasında yetişen, "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

20 Şubat 2020, Perşembe 20:59 Son Güncelleme:
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Dünyada 85 doğal türü bulunan, Türkiye'de ise 72 türüne rastlanan çiğdem, halk inanışına göre cemre havaya düşünce açtığı için "baharın müjdecisi" olarak biliniyor.  İnsanların isimlerine yerleşen, türkü ve şiirlere konu olan, yemeklere lezzet katan, şifa dağıttığına inanılan, geceleri ve kapalı havalarda çiçeği kapanan, güneşi gördüğünde tekrardan açılan çiğdemin 19 türü Türkiye'de endemik bitki sınıfında yer alıyor. Karabük'ün Ovacık ilçesinde de karların arasından kendisini güneşe göstererek mor, beyaz ve sarı renkte açan çiğdem, fotoğraf sanatçılarına da çalışma alanı sunuyor.

"Görüntüsü ve kokusuyla insanları cezbediyor"

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçek açan çiğdemlerin ilde iki türünün görüldüğünü söyledi.

Mor renkte olanın sonbaharda, sarısının da ilkbaharın başlangıcında açtığını anlatan Çetin, "Çiğdemler, baharın güzel ışıklarıyla il ve ilçelerimizi süsledi. Bu sayede baharın da geldiğini anlıyoruz." dedi.

Çetin, Karabük'ün başta Safranbolu olmak üzere bütünüyle kültür ve doğa turizminde öne çıktığını belirterek, kentin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü, ilkbaharda da çiğdemin görüntüsü ve kokusuyla insanları cezbettiğini ifade etti.

Karabük'te 30 yıldır aktarlık yapan Ali Alp ise çiğdemin cemrenin düşmesiyle açtığını ve baharı müjdelediğini dile getirdi.

AA

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