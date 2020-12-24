Futbol Bahattin Şimşek için kim, ne söyledi?

Bahattin Şimşek için kim, ne söyledi?

Futbol

Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Bahattin Şimşek, verdiği ve vermediği kararlarla maçtan daha çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı, Başakşehir'in ise 2 oyuncusunun ve hocasının kırmızı kart gördüğü maç için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

24 Aralık 2020, Perşembe 10:31 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen: Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi / NTV

Rıdvan Dilmen: Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi / NTV

Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı. Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar.

Ali Ece: Bir defolun da futbol yazalım! / Fanatik

Ali Ece: Bir defolun da futbol yazalım! / Fanatik

O gün Kadıköy’de maç varsa, benim mahallede en az 10 futbol sorusu cevaplamadan bir ekmek bile alabilmem, Bahattin Şimşek’in iyi bir hakem olmasından bile daha zor! Bilakis maç öncesi bana yöneltilen futbol sorularının yarısından fazlası maçın hakemi ile ilgiliydi. Fanatik Fenerbahçeli fırıncı arkadaş haklı olarak Bahattin Şimşek’in hakem standartından şüpheleniyordu. Kendisine kısaca “Kimi yakar bilemem ama Bahattin Şimşek’in bu gece hatasız bir maç yönetmesi senin müzik sektörüne girip ikinci Zeki Müren olman kadar zor” dediğimde hep beraber güldük. Aslında Türk futbolu olarak ağlanacak halimize gülüyoruz: Kimse haklı olarak Türkiye Ligi’ndeki hakemlere güvenmiyor, Bahattin Şimşek gibiler bu güvensizliği artırıyor: Gustavo’ya çıkarmadığı kırmızı kart, Fenerbahçe’ye vermediği penaltı, Skrtel’in yaptığı faulde Rafael’e önce sarı sonra kırmızı göstermesi vs derken biz izleyenlere, sahada emek veren futbolculara, teknik direktörlere çok yazık oluyor.

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Mehmet Demirkol: VAR müdahale etmeyecekse neden var? / Fanatik

Mehmet Demirkol: VAR müdahale etmeyecekse neden var? / Fanatik

Faulü yapan Skrtel’in değil de rakibine müdahale etmeyen Rafael’in sarı kart görmesine müdahale edemeyen ya da etme hakkı olmayan VAR’ın varlığının tartışılması normal değil mi?
Maç 0-1’ken Gustavo’nun önce topa müdahale etmiş dahi olsa tabanla Hasan Ali’nin kaval kemiğine girişine VAR’da 2 dakika izleyerek verdiği sarı kartın kırmızıya dönmeyişi tartışılacak bir karar. Rafael’in bir pozisyonda 2 sarı karttan atılması da öyle. Gelişi sertti ama faulü yapan Skrtel’di.

Erman Toroğlu: Bu hakemin babası da hakemdi / Fotomaç

Erman Toroğlu: Bu hakemin babası da hakemdi / Fotomaç

Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde net kırmızı kart. Hakem sarı verdi. Bütün maçın kilit noktası iki yerde. Hakem sarı verdi, VAR’da Cüneyt Çakır çağırdı. Hakem 15-20 dakika baktı ve sarı dedi. Rafael’in pozisyonunda hiç temas yok. VAR hakeminin çağırması ve gel bak demesi lazım. Kırmızıya dönüyor, çağırması lazım, örnekleri var. Cüneyt Çakır hiç ikaz etmedi.

Bu hakemin babası da hakemdi. Bunlar torpilli gelen hakemler. Hakem alemi kanser. Bunu Başakşehir’in başkanı bilmiyor mu? Başakşehir şampiyon olurken Trabzon maçlarındaki görüntüler aynı değil miydi çıldırdıklarında? Bunları temizleyemezseniz, başınıza çok işler gelecek. 

Herkes lehine penaltı verildiği zaman konuşacak aleyhine değil. Göksel Gümüşdağ hakemlerin ciğerini bilir. 

Ahmet Çakar: Allah belanızı versin / Kendi Twitter hesabı

Ahmet Çakar: Allah belanızı versin / Kendi Twitter hesabı

Allah kahretsin. Kadıköy de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor. Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor... Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin.

Göksel Gümüşdağ: Vicdanı varsa bu gece uyuyamaz

Göksel Gümüşdağ: Vicdanı varsa bu gece uyuyamaz

Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya direkt kırmızı kartı VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesine sebep oldu hakem.
90 dakika her oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, dil de biliyoruz. 1 tane kart çıkaramıyor. İrfan Can oldu mu iki kelimeye kart çıkarıyorlar. Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum. Biraz Allah korkusu varsa bu gece uyuyamaz.

Erman Özgür: Kasıt görüyorum / Tivibu Spor

Erman Özgür: Kasıt görüyorum / Tivibu Spor

Kusura bakmasınlar yani, kötü hakem yönetimi başkadır, kasıt başkadır. Problem kasıttadır her zaman. Kusura bakmasınlar ben bu maçta kasıt görüyorum. Maçla ilgili bir sürü başlık atılabilir ama konuşmamız gereken maçın ibresini Fenerbahçe'ye çeviren en önemli ayrıntı da hakem.
Nasıl büyük maç yönetiyor bu hakem ya? Hangi başarısıyla yönetiyor? Olacak iş değil. Bu kadar kötü ve kasıtlı hakem asla ve asla kabul edebileceğim bir şey değil benim. Serdar Tatlı'nın bugüne kadar iyi şeyler yaptığını düşünüyorum, bu akşam olmadı, bu akşam sınıfta kaldı.


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