Bahattin Şimşek için kim, ne söyledi?

Erman Toroğlu: Bu hakemin babası da hakemdi / Fotomaç

Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde net kırmızı kart. Hakem sarı verdi. Bütün maçın kilit noktası iki yerde. Hakem sarı verdi, VAR’da Cüneyt Çakır çağırdı. Hakem 15-20 dakika baktı ve sarı dedi. Rafael’in pozisyonunda hiç temas yok. VAR hakeminin çağırması ve gel bak demesi lazım. Kırmızıya dönüyor, çağırması lazım, örnekleri var. Cüneyt Çakır hiç ikaz etmedi.

Bu hakemin babası da hakemdi. Bunlar torpilli gelen hakemler. Hakem alemi kanser. Bunu Başakşehir’in başkanı bilmiyor mu? Başakşehir şampiyon olurken Trabzon maçlarındaki görüntüler aynı değil miydi çıldırdıklarında? Bunları temizleyemezseniz, başınıza çok işler gelecek.

Herkes lehine penaltı verildiği zaman konuşacak aleyhine değil. Göksel Gümüşdağ hakemlerin ciğerini bilir.