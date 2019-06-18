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Bahçe duvarından atlarken kolu demir korkuluklara saplandı

Kayseri'de bahçe duvarından atlamak isterken kolu demir korkuluklara saplanan genci, itfaiye ekipleri kurtardı.

18 Haziran 2019, Salı 16:35
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Bahçe duvarından atlarken kolu demir korkuluklara saplandı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kaan Özkan, oturdukları apartmanın bahçe duvarından içeri girmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Özkan'ın kolu, demir korkuluklara saplandı. Acı içinde feryat eden genci gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, demir parmaklıkları kesti. Koluna saplanan demir korkulukla hastaneye sevk edilen genç, tedavi altına alındı. 

İHA

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