Bahçe keyfine konfor katan teknoloji

Somfy, pergolaları teknolojiyle tanıştıran çözümleriyle hem yaz hem de kış aylarında keyfinize konfor katıyor. Somfy’nin motorlu pergola sistemleri, uzaktan kumandanızın sadece tek düğmesine basılarak açılıp kapanıyor. Sistem sayesinde gölgelikler, gölge ve güneş ışığını idare etmek için istediğiniz kadar açılıyor ve kapanıyor. Yağmurlu havalarda tamamen kapanarak ıslanmanızı da önlüyor. Somfy motorlu pergola sistemleri, kusursuz çalışması sayesinde mekanizma ve kumaşın ömrünü uzatıyor. Motorlu pergolanızın kumaş gerginliği, bozulmadan uzun süre konumunu koruyor. Ürün, pergolanızın kumaş cinsine bağlı olarak yağmurlu havalarda atık suyun akıp gitmesine de yardımcı oluyor. Hem sisteme bir engel takıldığında hem de pergolanızın kumaşı tam gergin konuma geldiğinde motor duruyor ve sisteminizi tamamen koruyor.

Sıcak bir atmosfer yaratmak istediğinizde; ışık kısma sistemli aydınlatma alıcısı, pergola veya bahçenizdeki aydınlatma seviyesini kontrol etmenize olanak sağlıyor. Ayrıca bahçe mobilyalarınızı UV ışınlarının zararlarından otomatik olarak korumak isterseniz, kablosuz güneş sensörü seçeneği de kolaylıkla pergola ya da bina cephenize monte edilebiliyor.