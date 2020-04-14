Bahçe mobilyasında 2020 trendleri

Bahçeler, balkonlar, teraslar gibi açık hava mekanlarında yeni sezon bahçe mobilyası trendlerini açıklayan L’unica Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, işlevselliğin ve doğallığın yanı sıra her yıl olduğu gibi kalite ve konforun da 2020 yılı trendlerinde üst sıralarda olduğunu belirtti. Farklı malzemelerin şaşırtan kombinasyonları ile çok sık karşılaşılacağını ifade eden Samantır, iç ve dış mekanlar arasındaki sınırların ortadan kalktığını söyledi.

Maksimum konforlu bahçeler yine revaçta

Tüm tasarımcıların ve kullanıcıların fikir birliğinde olduğu konu, konforun bahçe mobilyalarında değişmeyen bir trend olduğu. Tüketicilerin tercihleri de genel olarak kaliteli, dayanıklı, uzun ömürlü, bakımı kolay ve rahat ürünlerden yana oluyor. Bu nedenle 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonlarında tasarımı ve kalitesi ile öne çıkan kullanıcı dostu pek çok iddialı ürünle karşılaşacağız. Konfor, dayanıklılık ya da estetik görünüm gibi kriterleri teak ağacı, sentetik rattan ve alüminyum malzemelerle rahatlıkla sağlayabilmek mümkün. Önemli olan tüketicinin hangi kriterleri ön planda tuttuğu ve buna göre doğru seçim yapıp yapmadığı olacak.

İşlevsellik ve özgünlük son moda

2020 yılı özgün tasarımların ve detaylarla zenginleştirilmiş bahçe mobilyalarının ön plana çıkacağı bir yıl olacak. Kullanılan malzemelerin, biçimlerin ve renklerin huzuru ve dinginliği yansıtması beklenecek. Cesur detayların sakinlikle buluştuğu tasarımların dikkat çekeceği yeni sezonda, kullanılan malzemelerin kalitesinin yanı sıra işlevsellik de öne çıkacak. Özellikle kumaş malzemeden örülmüş, örülürken de desenlerin ön planda tutulduğu sade ve şık tasarımlı ürünler yeni sezona damgasını vuracak. Açılır kapanır masa sistemlerinin oldukça çeşitlendiği 2020 yılında, katlanabilir ve kullanımı kolay parçalar sıklıkla tercih edilecek. Ürünlerde koyu renklerin hakim olacağı, kırlentlerde ise canlı renklerin moda olacağı bir yıl bizi bekliyor.

Mekanlar arasındaki sınırlar kalkıyor

İç ve dış mekan tasarımındaki sınır, evlere eklenen teraslar ve büyük balkonlar ile birlikte giderek ortadan kalkıyor. Bu iki dünya arasındaki sınırın kalkmasıyla birlikte dış mekanlar iç mekanların konforuna kavuşuyor. Açık havada geçirilen keyifli anların evlerin en önemli sosyalleşme alanı olan bahçelere taşınması ile birlikte, dış mekan dekorasyonunda eskisinden daha fazla sayıda mobilyaya ihtiyaç duyulacak. Bu sebeple bahçeleri de evin bir odası olarak görmek kaçınılmaz hale geliyor. Aynı zamanda açık hava mutfakları, yemek masaları ve şezlonglar gibi keyif için ayrılmış alanların da giderek popülerliğini artırması bekleniyor.

Farklı tarzların şaşırtan kombinasyonları

Son yıllarda bahçe mobilyalarında çok farklı tarzlar bir arada sunuluyor. 2020 yılında da bahçelerde pek çok değişik tarzla karşılaşacağız. Teak-rope, alüminyum-rope ya da alüminyum ile teak malzemenin karıştığı serileri sıklıkla göreceğiz. Ahşap, metal, kumaş, ip gibi çeşitli materyaller de bir arada olacak. Özetle, koleksiyonlarda her malzemeden ürünle karşılaşacağız. Dolayısıyla ürünleri seçerken kişisel tercihler devreye girecek. Tamamen doğal görünümlü bahçe mobilyası sevenler, teak malzeme bir ürünle dış mekanlara prestijli ve estetik bir görünüm kazandırabilecek. Alüminyum ve sentetik rattan ürünler hafif olmaları ve yüksek dayanıklılık göstermeleriyle tercih sebebi olabilecekler. Bu malzemelerin kombin halde kullanıldığı mobilyalar da bahçelerin gözdesi olacak. 2020 sezonunda her zevke uygun ve evlerle uyum sağlayacak farklı malzemelerin şaşırtan kombinasyonlarını çok çeşitli versiyonlar halinde göreceğiz.

Dekoratif aydınlatma ürünleri ile şık bahçeler

Açık hava mekanlarınızın kusursuz bir dekorasyona sahip olmasını istiyorsanız, ihtiyacınız olan şeylerden biri de doğru bir aydınlatmaya sahip olmak. Dekoratif aydınlatma ürünleri sayesinde hem gündüz hem de gece şık bir ortam oluşturmak mümkün. Loş bir ışıkla bahçenizi aydınlatabileceğiniz gibi fener ya da renkli ampuller kullanarak da bahçenize canlılık katabilirsiniz. Çok parlak ve fazla ışık yayan aydınlatma ürünlerinin yerine, göz yormayan ve yeteri kadar aydınlığa sahip ürünleri tercih edebilirsiniz. Eğer yeteri kadar büyük bir alanınız var ise ister şömine isterseniz de barbekü olarak kullanabileceğiniz özel tasarımlı fonksiyonel ürünler de bulundurabilirsiniz.