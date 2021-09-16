Türkiye Bahçede bulduğu altınların sahibini faturadan buldu

Bahçede bulduğu altınların sahibini faturadan buldu

Türkiye

Bahçede bulduğu altınların sahibini faturadan buldu

Sivas'ta imam Halil İbrahim Yüceal'ın (58) cami bahçesinde bulduğu altınlar, üzerine sarılı olduğu faturadan sahibi Durmuş Kaya'ya ulaşılarak teslim edildi.

16 Eylül 2021, Perşembe 23:41 Son Güncelleme:
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Yeşilyurt Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerindeki Asr-ı Saadet Camii'nin imamı Halil İbrahim Yüceal, 13 Eylül günü bahçede temizlik yaptığı sırada kağıt buldu. Kağıdı açtığında içinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal, bir süre sahibinin gelmesini bekledi. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal, altınları tutanakla teslim etti.

Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler, abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirledi. Altınlar polis merkezine çağırılan Kaya'ya teslim edildi.

Altınlarını teslim alan Durmuş Kaya, "Altınları sardığım faturayla bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyordum. Camide namaz kılmıştım. Orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun. Torunumun düğünü olacaktı, onun için kullanacaktım" dedi. 

Arife Defne ARSLAN/SİVAS (DHA)

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