Bahçeden Bar 3 yeni sağlıklı lezzeti ile yaza hazır

Peyman, Bahçeden Bar serisi ile birbirinden lezzetli ürünlerini, sağlıklı atıştırmalık kategorisinde sunmaya devam ediyor. Bahçeden Bar ailesinin yeni tatları Antep Fıstıklı, Yer Fıstıklı ve Fındıklı Bar, gün içinde sağlıklı beslenmeye destek oluyor.

Lezzeti Bahçeden Şekeri Pancardan…

Kolay tüketimiyle ideal bir sağlıklı atıştırmalık olan ve lezzetlerini doğallığından alan barlar, özenle toplanan kuruyemiş, kuru meyve ve tahıllarla harmanlanıyor. Evde, okulda, iş yerinde kısacası hayatımızın her anında tüketilebilen barlar, doğal şeker pancarı ile tatlandırılıyor. Bahçeden Barlar, içerdiği lif ve vitaminlerle sağlıklı beslenmeye destek olurken, sporculardan öğrencilere, çalışanlardan diyet yapanlara kadar her yaş grubunun ara öğünleri için sağlıklı ve lezzetli alternatifler olarak öne çıkıyor.

Enerjiyi yeniliyor…

Antep Fıstıklı Bar, özenle toplanan Antep fıstıklarının doğal şeker pancarıyla buluşmasıyla hayat buluyor. İçeriğindeki tahıl ve kuru meyvelerle de tam bir uyum içinde olan bar, gün içinde kaybedilen enerjiyi yenilemeye destek oluyor.

Sağlıklı tatlı arayışınıza en ideal alternatif…

Yer Fıstıklı Bar, protein ve lif bakımından zengin olan fıstık, lezzetli tahıllar ve kuru meyvelerle hazırlanıyor. Yer Fıstıklı Bar, tatlı arayışında olanlara hem lezzet hem sağlığı bir arada sunuyor.

Kuru üzüm ve fındığın uyumu…

Kuru üzüm ve tahıllarla harmanlanan Fındıklı Bar, ülkemizin en güzel fındıklarının aranılan lezzetini size getiriyor. Özellikle spor yapanların tercihi olan, kuru üzüm ve fındığın eşsiz uyumunun bir arada sunulduğu bar, enerjinin geri kazanılmasına yardımcı oluyor.