Bahçeli Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere 2 Memur alıyor
Bahçeli Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere 2 Memur alacağını duyurdu.
10 Kasım 2021, Çarşamba 14:20 Son Güncelleme:
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Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.
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