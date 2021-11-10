Türkiye Bahçeli Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere 2 Memur alıyor

Bahçeli Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere 2 Memur alıyor

Türkiye

Bahçeli Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere 2 Memur alıyor

Bahçeli Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere 2 Memur alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 14:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimizde...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca 81 ile gönderdi! ‘Nöbet’ uyarısı…