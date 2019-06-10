Bahçeli: Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu

10 Haziran 2019, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Bahçeli: Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir.

Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır.

Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir. Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir."

AA

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