Bahçeli: Erdoğan ile görüşme sağlam zeminde yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un sözleriyle ilgili genel merkezde kendisini ziyaret eden bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ TASARRUFUNA SAYGILIYIZ"

Bahçeli, "Geçtiğimiz çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.







