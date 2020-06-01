Siyaset Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak

Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak

Siyaset

Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

01 Haziran 2020, Pazartesi 20:53 Son Güncelleme:
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Bahçeli'nin açıklamaları:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur.


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