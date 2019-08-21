Bahçeli: Hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP’li üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili “Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır” ifadelerini kullandı.