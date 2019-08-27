Bahçeli, klasik otomobille Ankara sokaklarında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı

27 Ağustos 2019, Salı 19:26
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Bahçeli, klasik otomobille Ankara sokaklarında

Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.

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