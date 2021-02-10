MHP lideri Devlet Bahçeli, ''13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır.'' açıklamasında bulundu

MHP lideri Bahçeli, partisinin 'MYK-MDK Ortak Toplantısı' sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli, MHP 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'nın 18 Mart 2018 tarihinde yapıldığını, bu kapsamda delegelerin oylarıyla Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nda görev alacakların belirlendiğini anımsattı. Bahçeli, "O tarihten bugüne kadar gerek MYK üyelerimiz gerekse de MDK üyelerimiz üstlendikleri tarihi sorumlulukları özveriyle ve fedakârlık bilinciyle yerine getirmişlerdir. Partimiz açısından, Türkiye'nin son üç yıllık zorlu dönemi 12'nci Olağan Büyük Kurultayı'mızın iradesiyle tezahür eden muhterem kadroların inançlı mücadelesi sayesinde göğüslenmiştir. Nitekim oyunlar görülmüş, tuzaklar bozulmuş, komplolar dağıtılmış, kara kampanyalar berhava edilmiştir" dedi.

'Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir'

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yeni siyaset ruhuyla uyumlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dokusuna ve doğasına uygun yapısıyla toplumsal huzurun ve siyasal istikrarın güvencesi haline geldiğini belirterek, "Artık uzayı hedeflemiş, 2023'de Ay'a ayak basmak için kolları sıvamış, ufuk ötesini kavramış; çevik, atılgan, iddialı, diri ve ön alan bir ülke tablosu hamd olsun vaziyet almış, vuku bulmuştur. CHP'nin yalan siyaseti, HDP'nin yıkım siyaseti, İP'in yitik siyaseti Cumhur İttifakı karşısında çuvallamıştır. Üniversite gençliğini istismar eden, sokaklardan güç devşirmek için harekete geçen, terör örgütleriyle emel ve eylem birlikteliği yapan mezkur partilerin demokrasi ve milli irade husumeti tehlikeli düzeylere ulaşmıştır. Zilletin şaftı kayarken Türkiye'yi de krize kaydırmayı hedeflemesi ne millet sevgisiyle ne de meşru ve demokratik siyasi mücadeleyle bağdaşmayan ilkellikler olarak karşımıza çıkmıştır. Üniversite kapılarında yasa dışı marjinal sol örgütlerle aynı kümeye giren, aynı zehirli üslubu benimseyen partilerin gayri milli muhalefet stratejileri Türkiye'nin tarihi ve egemenlik haklarına kast etmek üzerine planlanmıştır. İnanıyorum ki, Türk gençliği bu tuzağa düşmeyecektir. PKK ve FETÖ'nün yanında, DHKP-C, MLKP, TKP-ML, LGBT ve Soros uşaklarıyla fiili ittifak kuranların istiklalimize cephe aldıkları, istikbalimize nifak saçtıkları ayan beyan ortaya çıkmıştır. Aziz milletimizin hakkını hukukunu çiğneyenlerin, iç barış ve huzur ortamını sakatlamak için bozgunculuk yapmaları, hak ihlallerinden şikayetçi olmaları derin ve dipsiz bir çelişkidir" diye konuştu.



