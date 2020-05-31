Bahçeli önermişti! Milletvekili transferini engelleyecek formül

TBMM’nin koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalar, siyasi tartışmalarla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyum çalışmaları ile milletvekilleri transferine ilişkin yasal düzenlemeler, tartışmaların odağını oluşturacak. Komisyonlara yasa yapma yetkisi, vekillere zorunlu bağımsızlık gibi konular tartışılıyor.

Şentop çalışma yaptırdı

Edinilen bilgiye göre, TBMM açılmadan çalışmalarına başlanan düzenlemelerden birini, İçtüzük değişikliği oluşturuyor. TBMM Başkanlığı, yasama uzmanları ve Meclis bürokratlarına yeni sisteme uygun çalışma kuralları oluşturmak için bir çalışma yaptırdı. Yapılan çalışmanın önümüzdeki günlerde partilere sunulacağı ve tartışmaya açılacağı öğrenildi.

Yasa komisyonlarda hazırlanacak

Yeni içtüzük taslağındaki en önemli değişikliğin, ihtisas komisyonlarının çalışma şekline ilişkin olduğu belirtiliyor. Artık, yasaların Meclis komisyonlarında yapılması için alt yapı oluşturulacak. Yasaların bakanlıklar veya bürokratlar tarafından hazırlanarak, TBMM’ye gönderilmesine son verilmesi planlanıyor. Hükümetin önerdiği tasa tekliflerine ilişkin çalışmaların, ihtisas komisyonlarında yapılması ve ilgili bakanlıkların yardımcı olmak için bürokrat göndermesi planlanıyor.

Vekil transferine fren formülü

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerileri arasında bulunan ‘milletvekili transferini engelleme’ çalışmalarında ise formüller tartışılıyor. Çalışmalar sırasında özellikle Avrupa ülkelerindeki uygulamalara bakıldığı ve bu uygulamalarla ilgili alternatiflerin çıkartıldığı öğrenildi.

Avrupa sistemleri taranıyor

Batı ülkelerine ilişkin bazı örneklerde, seçimden sonra parti gruplarının oluşması için milletvekillerine bir kaç aylık bir süre veriliyor. O süre içinde milletvekilleri hangi parti grubuna katılacağına karar veriyor. Gruplar oluştuktan sonra da bir daha yeni gruplar kurulamıyor. Tartışılan örnekler arasında şunlar bulunuyor:

Seçimlerden sonra grupların oluşması için süre verilecek. Bu süre içinde kurulan gruplar seçime kadar gidecek. Yeni grup kurulamayacak.



