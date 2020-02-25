Bahçeli: Saldırılar kaygı verici hale geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, konuşmasında, "Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldıra kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Hiç kimse bize medeniyet dersi vermeye bilirkişilik yapmaya, parmak sallamaya kalkışmamalıdır. Türk milleti zehri imalatçılarıyla hesaplaşmaya hazırdır.

Türk milliyetçiliği ile ırkçılığı aynılaştırmaya heves edenlerin kimlere hizmet ettiği milli vicdanlarca malumdur. Varlık ve birlik mücadelesi veren Avrupa Türklerinin her daim yanındayız.

Dağlık Karabağ'ın istilası dünyanın gözü önünde yaşanmıştır. Hocali katliamı hukuki zeminlerde tescil edilmeli, suçluları hakkında ne gerekiyorsa yapılmalıdır" dedi.

Rejimin İdlib'deki saldırıları

İdlib ekseninde altı çizilmesi gereken muamma, Suriye'nin gözlem noktalarımızın gerisine çekilip çekilmeyeceği meselesidir.

Rusya Soçi'ye vurgu yaparken tacizlerini sürdürmektedir.

Bütün ihtimalleri hesaba katmak ve sahada yer tutmak Türkiye için hayati olduğu kadar zaruridir. Zalimler kaçtıkları yere kadar kovalanacak, zalim Esed döktüğü kanların bedelini damla damla ödeyecektir.

Türkiye'nin İdlib'deki varlığı hakkıdır, haklıdır.

HDP'li Buldan'ın ittifak açıklaması

PKK'nın yan kolu olan HDP'nin kongresindeki rezillikler rahatsız etmiştir. Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka soruşturma açmalıdır

HDP Türksüz anayasa diyor aynısı CHPO de istiyor. HDP, PKK/YPG diyor aynı çıkmazda CHP de var. Hepsi aynı karanlık yolda. Herkes aklını başına alsın, bu ülke sahipsiz değil. Bunlara karşı Cumhur İttifakı da milletin iradesidir. Bunlar kirli üst aklın figüranlarıdır. İhanet kadrosunun üçüncü yolu uçurumdur. Bunlardan ne yol olur ne de kasaba.

Kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok, herkes işine baksın.



