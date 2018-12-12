Bahçeli: Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini öder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan Sarı Yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim" dedi

YEREL SEÇİMLER

Bahçeli açıklamasında 31 Mart'taki yerel seçimle ilgili olarak, "MHP yerel seçimlere üç belediye fazla alırım, beş belediye eksik alırım anlayışıyla yaklaşmıyor, yaklaşmayacaktır. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan kim varsa karşısında bizi bulur" dedi.







