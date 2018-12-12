  • Haberler
  • Gündem
  • Bahçeli: Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini öder

Bahçeli: Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini öder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklama yaparak gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

12 Aralık 2018, Çarşamba 12:16 Son Güncelleme:
A A
Bahçeli: Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini öder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan Sarı Yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim" dedi

YEREL SEÇİMLER

Bahçeli açıklamasında 31 Mart'taki yerel seçimle ilgili olarak, "MHP yerel seçimlere üç belediye fazla alırım, beş belediye eksik alırım anlayışıyla yaklaşmıyor, yaklaşmayacaktır. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan kim varsa karşısında bizi bulur" dedi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.