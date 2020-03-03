MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Alçak saldırının içinde Suriye ve İran'ın olduğunu belirten Bahçeli, "Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin grup toplantısından ara başlıklar:

Kurulmuş Esed hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Vatan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir. "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlerden olmayın.

Türk milletine zor söker mi? Görev düşsün ihtiyaç duyulsun silahımı bayrağımı alır koşa koşa cepheye giderim. Devlet demek egemenlik demektir. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız var. Türk uçakları, İHA ve SİHA'lar hedefleri vurmuştur.

Türkiye İdlib'de savaş oyunu içinde değil, gaye vatandır. Gaye insan ve sınır güvenliğidir. Sınır demek vatan demektir. İdlib'den çekilirsek önünde sonunda Hatay'dan oluruz.

Tarih bize komşu ülkelerde önü alınmayan krizler bir virüs gibi yayılır diyor.

Kılıçdaroğlu anlamıyor musun neden İdlib'deyiz? Aziz Atatürk'e kulak ver. Bizi duymuyorsan bari Atatürk'ü duy.

İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır. 5 Mart'ta Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşme kritik ve çok mühimdir. Putin Rusya'nın kimseyle savaşa hazırlanmadığını söyleme gereği hissetti. Putin ne derse desin Türk askeri kasıtlı hedef alındı. Rejim uçaklarının arasında Rus uçakları da vardı.

Rusya güvenilmez mi?

Rusya'nın sıcak denizlere inme planı tarihi hedeftir. Biz Rusya'ya güvenilmez derken haksız mıyız?

Bugün Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir. Esed'in son kullanım tarihi bittiğinde fişini önce Putin çekecektir. Bunun için Esed topraklarını Rusya'ya hibe etmiştir.

Türkiye ılımlı muhaliflerle teröristleri bitirecek güce fazlası ile sahiptir. Soçi Mutabakatı'na uymayan Rusya, İran ve rejimdir. Tek yanlı suçlamalar yalandır, uydurmadır. Esed unsurları gözlem noktalarımızın gerisine derhal ve ön şartsız çekilmelidir.

Uyarıyorum... Türkiye'nin şakası filan yoktur. İdlib bir beka ve vatan meselesidir. Rusya ve Suriye Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalı. Türk askeri soluğu Şam'da almalı kanlı ve kirli rejime yumruğu indirmelidir.

Yunanistan'ın müdahalesi

Avrupa Birliği insani dramlar karşısında sınıfta kalmıştır. Yunan sahil güvenliği şiddet kullanmaktadır. Nereye gitti insani değerler? Yunanistan mültecilere acımasızca şiddet kullanıyor. Nerede medeniyet ve insanlık?

Şehitler Tepesi'ni boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür. Şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi... Bunun adı vatana ihanet. Şehitler Tepesi boş bırakılırsa hainler tepemize üşüşür. Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmadı kalmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin.







