Türkiye Bahçeli talimat verdi kreş açıldı

Bahçeli talimat verdi kreş açıldı

Türkiye

Bahçeli talimat verdi kreş açıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Edirne'de Yunanistan sınırında bekleyen göçmen çocuklar için kreş açıldı.

07 Mart 2020, Cumartesi 12:14 Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, Edirne'de sınırda bekleyen göçmen çocuklar için kurulan 'Göçmen kreşi' faaliyete başladı. Bahçeli, kreşe sığınan ve tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara bot, mont, kazak ve temel gıda gibi yardımlar da gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Edirne İl Teşkilatı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı'na talimat vererek, sınırda zor şartlarda olan göçmen çocuklar için 'Göçmen kreşi' oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine ilgili birimler, bölgede çocukların hem ısınabilecekleri hem de tüm günlerini geçirebilecekleri kreş kurdu. Göçmen çocuklar, günlerini yeni açılan kreşte geçirmeye başladı. Sayıları her geçen gün artan kreşteki çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kreşte ayrıca, Edirne Ülkü Ocakları üyesi üniversiteli gençler de gönüllü olarak çalışıyor. Üniversiteliler, çocuklarla oyunlar oynayıp, onlara destek oluyor.

Yardımlar göçmenlere dağıtılıyor

Öte yandan, MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye 3 yardım TIR'ı gönderildi. Özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar, mültecilere dağıtılıyor. Yardımlar, Edirne MHP İl Başkanlığı ile Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizasyonunda, Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle dağıtılıyor.

DHA

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