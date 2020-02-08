Siyaset Bahçeli'den Akıncı'ya sert sözler

Bahçeli'den Akıncı'ya sert sözler

Siyaset

Bahçeli'den Akıncı'ya sert sözler

MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2020, Cumartesi 14:51 Son Güncelleme:
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MHP lideri Bahçeli, "Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.

Mustafa Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir.


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