Türkiye Bahçeli'den Boğaziçi olaylarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Bahçeli'den Boğaziçi olaylarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın

Bahçeli'den Boğaziçi olaylarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın

Türkiye

Bahçeli'den Boğaziçi olaylarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

04 Şubat 2021, Perşembe 21:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Sakin bir dille çözebiliriz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nihayet
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yeni bir anayasa ama nasıl?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ege'de seri depremler
Murat Çelik
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Antalya’da 6 metrelik köpekbalığı yakalandı