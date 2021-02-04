Bahçeli'den Boğaziçi olaylarındaki öğrencilerin ailelerine çağrı: Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın
MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara ilişkin değerlendirmesine yer verildi.
04 Şubat 2021, Perşembe 21:21 Son Güncelleme:
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Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunduğunu belirterek "Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın." ifadelerini kullandı.
AA