Gelen son dakika haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor. 'Kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı kucaklayabiliriz' diyen Bahçeli, 'Biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra uygulanması kaçınılmaz olan tedbirlere uyarak bayramı kucaklayabiliriz. Kovid-19'un tasallutundan kurtulmak için seferberlik içinde hareket etmeliyiz' açıklamasını yaptı.

MHP lider Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan münasebetiyle cennetin kapıları ardına kadar açılırken, cehennem kapılarına kilit vurulmaktadır. Vicdan tefekkürüne çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. Bir yanda süre gelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, ekonomik zorluklar, zulüm ve adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, bir yanda ise gözle görülemeyecek kadar küçük ama tahribatı büyük bir virüsün insanlığa meydan okuması var.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Böylesi bir süreçte Kovid-19 hastalığı insanlığa musallat olmuştur. Her şey elbette Allah'tandır. Allah mutlaka şifayı da verecektir. Önce tedbiri sonra ise tefekkürü yerine getirmeliyiz. Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize daha fazla yönelerek, akıp giden hayatın hızını biraz yavaşlatarak virüsün yayılımını biraz daha durdurabiliriz. Biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra uygulanması kaçınılmaz olan tedbirlere uyarak bayramı kucaklayabiliriz. Kovid-19'un tasallutundan kurtulmak için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Kovid-19'la mücadelede başarı için hayati öneme sahip kurallara mutlaka uymalıyız. Yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte göstermeliyiz. Cenab-ı Allah'tan niyazım bu mübarek ayda tüm insanlığı esirgemesi ve bağışlamasıdır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Eren operasyonları büyük bir motivasyonla yürütülmektedir. BTÖ üst kademesinde yer alan teröristlerden 16'sı etkisiz hale getirilmiştir. Barınakları ve sığınakları vurulmuştur. Teröristler ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Baharın gelişi ile saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler Türk devletinin gücü ve kudretini bir kez daha görmüştür. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, onlar saklanacak biz bulacağız. Şehitlerimizin hesabını soracağız. Bölücü Terör Örgütü'nün sonu nihayet gelmiştir. Gerçekleri saklayan, çocukların dağa kaçırılmasında kimin parmağı varsa dilerim Allah'tan bir gün Zap suyunun dibinde kendisini bulur.

Milli şahsiyetleri ihmal etmek, tarihin çağrılarına kulak tıkamak, mekanda köksüz, zamanda öksüz bırakacaktır. Tarihimizin herhangi bir döneminde devletimiz ve milletimize hizmeti geçmiş kişileri şükranla hatırlamak boyun borcumuzdur. Ahde vefa imandandır. TBMM'de milli müdafaa vekili olan Fevzi Paşa, 1944'e kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştür. Atatürk Fevzi Paşa'ya büyük bir güven duymuştur. Merhum İnönü'nün seçilmesinde önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Dönemin hükümeti Fevzi Paşa'nın ölümünden sonra yas ilan etmemiştir. Mareşal Fevzi Paşa her zaman kalbimizdedir. Fevzi Paşa'yı bilmeyenlerin Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizi özümsemesi oldukça zordur. TSK ülkesi ve vatanına kendini feda etmekte, fedakarlıkta sınır tanımamaktadır.

Milli birlik ve beraberlik şuurunu bozmayı hedefleyenler Türkiye'nin beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır. Amaç iç huzuru baltalamaktır. 104 amiralin darbe bildirisini haklı çıkarmaya, makul göstermeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetsiz çevrelerdir. Konu artık yargıdadır. Bildirinin arkasında kimin olduğu, neyin amaçlandığı bağımsız mahkemelerce ortaya çıkarılacaktır.

104 EMEKLİ AMİRALİN BİLDİRİSİ

104 emekli amiralin imzaladığı darbe bildirisini haklı çıkarmaya çalışanlar vesayetçi çevrelerdir. Konu artık yargıdadır. Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu neyin amaçlandığı elbette bağımsız mahkemeler tarafından sonuca kavuşturulacaktır. Bir amiral, hazırlanan metnin yayımlanmasından önce değiştirildiği iddiasını dile getirmiştir. Madem öyleydi, 104 kişiden birisi çıkıp da bu bildiriyi niçin inkar edemedi? 'İmza attığım metin bu değildir' itirazını niye yapamadı? Eğer bildirinin son hali İP’in yönetiminde bulunan ve ilk imzacı olan Ergun Mengi tarafından hazırlanmışsa, bunun izahını yapması gerekenler şüphesiz bellidir ve milletimiz açıklama beklemektedir. Kılıçdaroğlu, cehaletinin kurbanı olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır.

"KILIÇDAROĞLU BU KADAR EMİNSE BUYURSUN ADAY OLSUN"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse buyursun aday olsun, mertçe milletimizin huzuruna çıksın. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını versin.

"BİZ KÜÇÜK ORTAKLIKTAN GOCUNMUYORUZ"

Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu sen gel onu külahıma anlat. Kendisine tavsiyemiz milletimize gölge etmesin. Gökkuşağı renklerine bürünerek işine baksın, bizden de uzak kalsın. Aynısı İP'in başkanında da mevcuttur. Bu zavallı sürekli bize küçük ortak diyor. Bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsüratı yapmasın.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki sertlik tonu sıcaklığını korumaktadır. Bu iki ülke arasında aklı selimin öne çıkmasını temenni ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı esas olmalıdır. Moskova yönetiminin Donbas bölgesine askeri müdahale seçeceğinin masada olduğunu ifade etmesi milli güvenliğimiz açısından endişe verici gelişmelerdir. ABD Dışişleri Bakanı'nın uyarısı gelişmelerin seyrini değiştirecek boyutta değildir. Bölgesel çatışmadan kaçınmak, diplomasinin diliyle hareket etmek muhatap her ülkenin çıkarınadır.

Türkiye'nin kuzeyinde de güneyinde de kuşatma altındadır. Ukrayna ve Rusya arasındaki kutuplaşma derinleşirken eş zamanlı olarak Yunanistan'ın provoke edilmesi ateşle oynamaktır.

AB ZİYARETİNDE PROTOKOL TARTIŞMASI

AB'nin iki temsilcisinin ziyaretleri esnasında oturma düzeni günlerce tartışılmış, ülkemiz haksızca eleştirilmiştir. Kimin nerede ve nasıl oturacağı belliyken konuyu istismar edenler suçludur. Kimse kusura bakmasın, biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz.

İtalya’nın acemi ve çaylak Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı’na 'diktatör' iftirası atmıştır. Diktatör suçlaması, posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır.

BERLİN'DE HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU

Sinsi ve sipariş bir çalışmadır. Partimizi, yeni hükümet sistemini ve Cumhur İttifakı'nı karalama çalışması bir senaryoya delalettir. Polis ve istihbarat kadroları MHP'ye açılmış diyorlar. Bu Alman vakfının bildiği ne varsa Türkiye'ye bildirmezse dünyanın en melanet vakfı olacağını buradan ilan ediyorum.



