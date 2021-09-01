Türkiye’de yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı, günümüzde dünya ülkelerinde yüzde 0 ila 5 arasında değişiklik gösteriyor. Türkiye’deki seçim barajının bu kadar yüksek olması ise demokrasi bakımından birçok sorgulamaya neden oluyordu.

SEÇİM BARAJI ÇALIŞMALARI ŞUBAT 2021’DE BAŞLADI

Adalet ve Kalkınma partisi 2021 Şubat ayında, seçim barajının da ele alındığı seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışma ile seçim ve siyasi partiler değişikliklerinin çerçevesini netleştirdi.

Yapılan çalışmada ilk olarak, seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi.

Çalışmada, dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

Bunlarla birlikte, muhtar seçimleri, siyasi partilerin hazine yardımı alması ve il seçim kurulu başkanlarının seçimleri gibi birçok konu da ele alındı.

HAYATİ YAZICI BAŞKANLIĞINDA KOMİSYON KURULDU

AK partide konuyla ilgili olarak Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan “Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası Komisyonu”, mayıs ayında çalışmalarını tamamladı hazırlanan metni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

ERDOĞAN YÜZDE 7 SİNYALİNİ VERDİ

Aylar süren sürecin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Bosna Hersek’ten dönüşü sırasında uçaktaki gazetecilerle konuştu ve yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7’ye indirilebileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan açıklamasında “Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7’ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil” ifadelerini kullandı.

ARTIK BAŞKA BİR DEĞERLENDİRMEYE DE GEREK KALMAMIŞTIR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından bir açıklama da MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir.

Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır.” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN SEÇİM BARAJI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim barajı açıklamasının ardından muhalefet kanadından da açıklamalar geldi. CHP, barajın kaldırılması gerektiğini belirtirken, İYİ Parti ise "Baraja ihtiyaç olup olmadığı tartışılmalı" dedi