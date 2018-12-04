MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir medyada yer bulan oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla Gençoğlu'na uyguladığı darp haberlerini gündemine aldı. Yalnızca ünlü isimlerin uğradığı şiddet olaylarının medyada yer bularak, ismi tanınmayan kadınların ise yaşadıklarının yeteri kadar yer bulamamasına tepki gösteren Bahçeli, kadına şiddeti eleştirdi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Engelli olmanın ne demek olduğunu samimiyetle dikkatle analiz ettik. İstiyoruz ki bütün engeller kaldırılsın. Engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle her türlü takdir ve övgüye layıktır. Sevgi varsa, saygı varsa engel yoktur. Parti olarak engelli kardeşlerimizle ilgili yapılacak her kanuni düzenlemenin arkasında duracağız.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 84. yılını yarın kutlayacağız. Kadının siyasette temsili gecikmiş olmakla birlikte alınan kararın reform niteliğinde çığır açan bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarla erkekler yaşadıklarını toplumun işleyişini gözetme ve belirleme sorumluluğuna sahiptir.

“KADINLAR KADAR MEDENİYİZ. KADINLAR KADAR GÜÇLÜYÜZ, HAYSİYETLİYİZ”

Kadınlık onuru aynı zamanda insanlık onurudur. Bir taraftan kadınların seçime ve seçilme haklarıyla ilgili kazanımlarını överken diğer yanda kadına yönelik şiddeti konuşuyor olmak hüsran verici bir çelişkidir. Şiddetin hedefi haline geliyorlar. Meşhur bir kadına yönelik şiddet günlerce medyada yer buluyorken nice talihsiz kadının yaşadığı ızdırap gün yüzüne çıkarılamıyor. Kadınlar kadar medeniyiz. Kadınlar kadar güçlüyüz, haysiyetliyiz. Akan kan durmadan, istismarlar son bulmadan kadınların seçme ve seçilme hakkını konuşuyor olmamız avunmadır.

SEFALET, AÇLIK, YOKSULLUK VAHİM BİR TEHDİT

Sosyal gerginlikler, toplumsal karmaşalar, ticaret savaşları, ekonomik cepheleşmeler yoğunlaşmakta ve hatta yaygınlaşarak devam etmektedir. Beşeriyet hem birinci hem de ikinci dünya savaşı öncesi kutuplaşmaların benzerini yaşamaktadır. Avrupa diken üstünde, Kafkaslar kanayan yara, Ortadoğu yangın yeridir. Hakkaniyete saygı kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz çağ huzursuzluk çağı olmaya namzettir. Sefalet, açlık, yoksulluk vahim bir tehdit durumuna ulaşmıştır.

G-20 ZİRVESİ'NE TÜRKİYE DAMGA VURMUŞTUR

İnsanlık ortak akılda buluşmazsa artan risk ve tehlikeler beşeriyete öğüterek yutacaktır. Bu sürecin kazananı küçük bir elit tabaka olacaktır. Bu şartlar altında 13. G-20 Zirvesi Arjantin'de toplanmıştır. Adil ve sürdürülebilir gelecek temasıyla toplanan G-20 Zirvesi'ne Türkiye damga vurmuştur. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin devam etmeyeceğine vurgu yapması çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Fırat'ın doğusunun bölücü terör örgütünden kurtarma iradesinim G20'ye taşınması takdir edilecek bir duruştur.

BUNUN ADI TERÖR AJANLIĞIDIR

Türkiye-ABD müttefiktir. Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır. Türkiye sınırının hemen dibinde Suriye'nin kuzey doğusunda gözlem noktaları tam bir rezalettir. ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir. Gözlem noktalarının kurulmasının amacı, Türkiye'yi izlemek, perdelemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliğidir. Ok yaydan çıkmıştır. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır. Bu devletin sabrı bir taşarsa herkes kaçacak delik arayacaktır.

ÖNCE İŞLEDİĞİ VAHŞİ CİNAYETİN BEDELİNİ ÖDESİN

Gözlem noktalarını finanse edecek Suudi Arabistan Allah'tan korkuyorsa önce işlediği vahşi cinayetin bedelini ödesin. Kılıç dansıyla belki bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri muhatabına onur sağlamaz, şeref katmaz. Gerek Suudi Arabistan'ın gerekse Birleşik Arap Emirliklerinin 15 Temmuz'a nasıl baktıkları sır değildir. Şimdi de ABD'nin gözüne girebilmek için terör örgütlerine destek vermeleri alçaklıktır, kepazeliktir.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR

Şu feleğin işine bakın ki Fransa sarsılmaktadır. Hatta 2. Fransız devriminden bile bahsedilmektedir. Sokaklara çıkan sarı yelekliler her yeri yakıp yıkmaktadır. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların foyası meydana çıkmıştır. Gezi olayları sırasında polisin müdahalesinden rahatsız olan Fransa, bugünlerde ne dediyse yemiş yutmuştur. Biz başkalarının krizinden el ovuşturan bir ülke değiliz. Zamanında merhamet göstermiş ecdadın asil varisleriyiz. Avrupa zihniyeti çifte standarttan, geldiğimiz bu aşamadan vazgeçmelidir. Düşmanlığın kimseye faydası yoktur. Gün olacak devran dönecek, herkes yaptığını çekecektir. Hiçbir şey kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Fransa'nın hali ibret vesikasıdır.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Grup konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, AK Parti ile seçim ittifakıyla ilgili olarak, "Çalışmalar olumludur verimlidir. her şey dikkate alınmaktadır 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmaktadır. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir. MHP'de pazarlık söz konusu olmaz" dedi.



