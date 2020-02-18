Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz çok cepheli bir mücadelenin ortasındadır. Sürdürülen mücadele bekamızla doğrudan ilgili bunun yanı sıra milli birlik ve bağımsızlığımızla da yakından ilişkilidir. Mücadele süreci partiler üstü mücadeledir.

Türkiye bir yandan sınır ötesinde diğer yandan da sınır içinde bir milli direniş halindedir. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında dağında bağında gözü yoktur. Terör örgütlerinin kimlerinin imal edip sonra imha etmeye çalıştıklarını herkes biliyor.

Rejimin İdlib'deki saldırıları

İdlib ateş çemberine alınmış durumundadır. Masumlar perişan, zalimler pişkindir. Esed dünyanın gözü önünde kendi halkının kanını akıtmakta canını almaktadır. Esed tarihe insanlığa hukuka ve inanç haklarına karşı affedilmeyecek suçlar işliyor. Esed koltuğundan indirilmedikçe barış mumla aranacaktır.

Esed doğrudan Türkiye'nin karşısında konuşlanmıştır. Hani nerede Soçi mutabakatı nerede Astana sözleşmesi. İdlib'de silahlar derhal susmalıdır. Türkiye verdiği sözün her zaman arkasındadır. Türkiye'nin şakası yoktur. Esed rejiminin Şubat sonuna kadar çekilmesi gerekir. Yeni bir saldırı Esed'e pahalıya mal olacak bedelini Suriye'nin her zemininde ödeyecektir.

Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı yine boş keseden sallamış... Bizim kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok. Esed'in propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı duymuyorsun? Sen hangi örgütün hangi işbirlikçinin fermanını okuyorsun? İdlib mayın tarlasına dönmüş... İdlib'de sıkışan yok, sıkıştırılmak istenen ülke Türkiye...

Kimse bize maval okumasında. Biz Rusya'yı 93 harbinden biliriz. Rusya'yı hiçbir maske artık gizleyemez. Biz sıkacağımız eli, atacağımız yumruğumu biliriz. İstediğimiz karşılıklı hak ve çıkarlara saygı... Nasıl davranıyorsak öyle muamele bekleriz.

Kremlin iyi bilmeli ki şehidi iç siyasete tahvil etmeyiz. Biz bu hesabı vakti geldiğinde faillerinden mutlaka sorarız.

İdlib gerginliğinden sonra ABD özel temsilcisinin Türkiye ziyaretini dikkatle takip ettik. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi 'şehitlerimiz' diyor. ABD'nin algı operasyonuna inanacak yoktur. ABD neyin peşindedir? Jeffrey'in kastı nedir?

Rusya ve ABD dengeleri kontrol etmek ve nüfus alanları oluşturmak için güç rekabetindedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü isteyen sadece Türkiye'dir. Öyle bir dönemdeyiz ki kaos girdabı büyümektedir. Bizim önceliğimiz Türk milleti ve Türkiye'dir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

Vatan nöbetindeki yiğitlerimiz neden tartışmaların içine çekiliyor. Türk askerinin güçlün polemikler içine çekilmesi tehlikeli değil midir?

Yeni darbe tehdidi söylentisi

Darbeyi aklından geçiren varsa biliniz ki 82 milyonun kanının dökmeden başarılı olamaz. Yeni bir darbe ihtimalini dillendirmek bile bu ülkeye ihanettir, nankörlüktür. Bu kanlı ve köhne sayfa açılmaması üzerine kapanmıştır. Darbe demek karanlık demektir.

Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili dikkat çeken açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti’deki istifalarla ilgili "Tahriklere kapılmasınlar." çağrısı yaptı.

Grup konuşmasında İYİ Parti'deki istifalarla ilgili bir açıklama yapmayan Bahçeli grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, İYİ Parti'deki istifaların sorulması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kurulması tartışmaları var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti, iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar."