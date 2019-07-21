İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Karaman 31 Mart'ta Türkçe bir duruş göstermiştir. Karaman 31 Mart'ta mazluma ümit, zalime korku salmıştır.

"MACERA DEĞİL MECBURİYETTİR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizin içine girdiği karanlık tünel ve türbülans için inşa edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil mecburiyettir.

"DOĞU AKDENİZ'DE KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR"

Kaderimize yön verme azmimizin kırılması amaçlanmaktadır. Kansız ve kazasız sistem değişikliğini başaran Türk milleti, emperyalist ülkelerin senaryolarını bozdu. İlerledikçe arkamızdan çekiştiriyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar, Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar.

F-35 TEPKİSİ

Yaptırımlar bize vız gelecek, ABD'nin F-25 projesinden Türkiye çıkarması yeni başlangıçlara vesile olacaktır.