Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kalpaklı' yanıt

MHP'nin sosyal medya hesabından, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..."notuyla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dikkat çekici bir fotoğrafı paylaşıldı

08 Mart 2019, Cuma 22:05 Son Güncelleme:
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kalpaklı' yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Milliyetçilik ve Kuvay-i Milliye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu'na kalpaklı fotoğrafla yanıt verdi. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir fotoğrafı "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..."notuyla paylaşıldı.

Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.

Bahçeli, fotoğrafta arapça "Allah" kelimesinin yazılı olduğu bir tablonun önünde yer alırken, karede ibrikler de yer aldı.


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