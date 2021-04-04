Siyaset Bahçeli’den ‘Montrö bildirisine’ çok sert tepki

Bahçeli’den ‘Montrö bildirisine’ çok sert tepki

Siyaset

Bahçeli’den ‘Montrö bildirisine’ çok sert tepki

‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan ‘darbe imalı’ bildiriye bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi.

04 Nisan 2021, Pazar 12:10 Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

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