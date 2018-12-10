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Bahçeli'den son dakika Binali Yıldırım açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a aday olacağı kulisleriyle ilgili açıklama yaptı

10 Aralık 2018, Pazartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Bahçeli'den son dakika Binali Yıldırım açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olma ihtimaline ilişkin bir açıklama yaptı.

"BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Bahçeli açıklamasında "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir. Aday olursa başımızın üstünde yeri var" dedi.

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