MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olma ihtimaline ilişkin bir açıklama yaptı.

"BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"

Bahçeli açıklamasında "Binali Bey aday olursa istifasına gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir. Aday olursa başımızın üstünde yeri var" dedi.