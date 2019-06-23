Bahçelievler seçim sonuçlarında son durum nedir? Bahçelievler oy oranları... İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Bahçelievler halkı da sandık başındaydı. Peki, Bahçelievler seçim sonuçlarında son durum nedir?