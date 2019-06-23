Bahçelievler seçim sonuçlarında son durum nedir? Bahçelievler oy oranları...
İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Bahçelievler halkı da sandık başındaydı. Peki, Bahçelievler seçim sonuçlarında son durum nedir?
Bahçelievler seçim sonuçlarında son durum nedir? Bugün İstanbul seçimleri için Bahçelievler seçmeni bağlı bulundukları okula gidip kimliklerini gösterdikten sonra kabinde tercihini yaptı. Zarfı sandığa atan seçmenler şimdi sonuçların akıbetini merak ediyor. İşte Bahçelievler oy oranları...
Millet İttifakı 51.82% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 47.27% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.58% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.33%