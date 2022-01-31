Türkiye Bahçelievler'de akılalmaz kaza! Otomobil dik bir şekilde asılı kaldı

Bahçelievler'de akılalmaz kaza! Otomobil dik bir şekilde asılı kaldı

Türkiye

Bahçelievler'de akılalmaz kaza! Otomobil dik bir şekilde asılı kaldı

Bahçelievler'de seyir hakindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki araçlara çarptıktan sonra ters dönerek başka bir ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası otomobil dik bir şekilde asılı kaldı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 07:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 34 SK 3916 plakalı otomobili kullandığı iddia edilen Emrah Y. isimli bir kişi, Akasya Sokak'ta seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle önce park halindeki iki araca çarptı. Daha sonrada otomobil ters dönerek park halindeki 34 DS 2208 plakalı başka bir ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve beraberindeki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası dik bir şekilde asılı kalan otomobilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 


DHA


İlgili Haberler
Son dakika... Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Hakan Çelik
Cinsiyet eşitliğinde öncü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem!