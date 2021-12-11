Türkiye Bahçelievler’de alacak-verecek meselesi cinayetle bitti

Bahçelievler’de alacak-verecek meselesi cinayetle bitti

Türkiye

Bahçelievler’de alacak-verecek meselesi cinayetle bitti

Bahçelievler’de, bir lokantanın sahibi Bekir Karakuş, alacak-verecek meselesi nedeniyle lokantanın eski sahibi Ahmet Kaplan’a cadde üzerinde kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonrasında ağır yaralanan Ahmet Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 Aralık 2021, Cumartesi 22:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Kızıl Elma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Bekir Karakuş ile Ahmet Kaplan arasında lokanta sebebiyle alacak verecek meselesi vardı. Lokantanın sahibi Bekir Karakuş, lokantanın eski sahibi olan Ahmet Kaplan’ı cadde üzerinde gördü. Karakuş yanındaki silaha davranarak, Kaplan’a kuşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Kaplan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen Ahmet Kaplan hayatını kaybetti. Polis şüpheli Bekir Karakuş’u yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Yeşil Ekonomi” için çok çalışmamız şart
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağa sinyal verip sola döndü! Yaşlı adamın feci ölümü