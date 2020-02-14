İstanbul Bahçelievler Siyavuspaşa'da bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siyavuspaşa mahallesi emek caddesi Narlı sokakta meydana gelen olayda enkaz altında kalan kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.

Çöken 7 katlı binanın daha önce hasarlı olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı ifade edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır konu hakkında bir açıklama yaptı. Bahadır yaptığı açıklamada, "Yıkılan bina metruk durumda yıkım hazırlıkları başlamış bina. İçinde oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katında bir hurdacı olduğu söyleniyor. Çökme esnasında hurdacının çıktığını söyleyenler de var içeride kaldığını söyleyenler de.

Ekipler burada çalışmalar yapıyor. AFAD köpekleri geldi. Yıkılan bina yandaki binaya biraz hasar verdi. O bina da 7 katlı. 4 katın yan duvarına hasar vermiş. Maddi bir kayıp var orada. Asıl amacımız 'Yıkılan binanın altında insan var mı ?' onu araştırıyoruz. Dinleme cihazları getirildi. Ekipler süreci takip ediyor.

Bina boşaltıldığından beri kağıt toplayan birisinin binanın giriş katında kaldığı söyleniyor. Onun için çalışmalar yapılıyor. Dinleme cihazları getirildi binanın altında kimse olup olmadığı araştırılıyor. Çöken binanın yanındaki bina yeni bir bina. 10 yıllık bir bina. Ondan dolayı büyük bir sıkıntı olmadı orada. Binanın yıkım çalışmaları yarın yapılacaktı ancak bina bugün önce yan yatmış ardından da bu çökme meydana geldi" dedi.

Başkan Bahadır, "Bölgede bina stoğumuzun 3'te biri yeni. Biz 10 aydır deprem ile ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Mezar evlerde oturmalarını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çöken bina hakkında İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre saat: 14:44'te bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle bina çöktü. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yaşanılan olayda olumuz bir durum olup olmadığı araştırılıyor" denildi.